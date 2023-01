El papel que rechazó Jaime Lorente en Los Ángeles: "Soy un poco sinvergüenza"

Esta noche han visitado 'El Hormiguero' dos actores que lo están petando, Jaime Lorente y Belén Cuesta estrenan 'Cristo y Rey' la serie de Atresmedia y de la que ya se pueden ver los primeros capítulos en ATRESplayer PREMIUM.

Durante la entrevista, Jaime Lorente ha contado que hizo un casting en inglés, sin tener ni idea del idioma, y le cogieron: "Quería dar un cambió a mi vida y el inglés siempre se me ha dado muy mal", comienza diciendo. El actor comienza contando que le llamó un director de Hollywood para una película y le dijo a su representante que sabía inglés: "Me dijeron que grabará unas pruebas en casa y lo mandé por si acaso", cuenta.

La sorpresa fue que le llamaron y se fue a Los Ángeles: "Me pasaron el guion y me lo leí en el traductor de Google de camino a Los Ángeles", confiesa. "Me había aprendido aquello como una canción y llegamos un par de días antes para conocer Los Ángeles. Yo pensaba que no era un ilustre, pero que tenía mis cosas", señala.

El actor ha contado que entró en ese casting sin saber lo que podía pasar: "El director me estuvo hablando en inglés y yo no entendía nada", admite. Jaime finalmente confesó que no sabía nada del idioma, pero el director le dijo que hiciera la prueba: "Me propusieron quedarme allí un año para estudiar inglés, pero vivimos en un país de puta madre y no me apetecía", ha señalado.

"Es una historia de amor que se convierte en una pesadilla"

Los actores han entrado en el plató del programa abrazando a Pablo Motos y han comenzado hablando de cómo es su nueva serie: "Qué ambientazo hay", ha señalado Jaime Lorente. Pablo Motos ha confesado que llamó a Daniel Écija para que le diera más capítulos de la serie: "Sale todo el mundo con nombre y apellidos", ha señalado.

"La historia cuenta cómo se enamoraron, que fue de una forma muy rápida"

Belén ha confesado que al principio le dio un poco de vértigo meterse en esta historia basada en hechos tan reales: "Cuando me contaron la historia de real de ellos dos aluciné. Es una historia de amor, pero también de terror", añade. Jaime apunta que dentro de la serie hay dos series, ya que los personajes evolucionan de una manera alucinante.

Sin duda, meterse en la piel de dos personajes que existieron ha sido complicado: "Ha sido un rodaje muy complicado", señalan. Para Jaime, las escenas de malos tratos han sido las peores, de hecho él, que acaba de formar una familia, no podía imaginarse en su casa, todo lo que vivía este personaje.