Revive la entrevista completa de Jaime Lorente y Belén Cuesta en 'El Hormiguero'

Esta noche, Belén Cuesta y Jaime Lorente han visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de 'Cristo y Rey', su nueva serie y de la que ya se pueden ver los primeros capítulos en la plataforma de ATREplayer PREMIUM.

La ficción revive, cuatro décadas después, la relación de Bárbara Rey, la musa del destape, con Ángel Cristo, el mejor domador del mundo. Una historia de amor llena de luces y sombra que acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla como ellos mismos han contando.

Para ambos, las escenas más complicadas de rodar no han sido las escenas de sexo si no las escenas de violencia: "Yo lo he pasado muy mal, no encontraba como actor un lugar de empatía para hacer eso", ha confesado Jaime Lorente. Para Belén ha sido fundamental el apoyo de un equipo magnifico y de su compañero: "Ha sido muy fácil dentro de toda la dificultad que conlleva rodar escenas así", asegura la actriz.

Fuera de la serie, Jaime ha contado en el programa el morro que le echó hace unos años cuando presentó su prueba para una película de Hollywood: "Soy un poco sinvergüenza", ha confesado. Además, han jugado al juego de verdad o mentira en Trancas y Barrancas... ¿Es realmente Jaime el nombre del actor?

¡No te pierdas 'Cristo y Rey' en ATRESplayer PREMIUM!