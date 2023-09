Pablo Motos no da crédito a la relación de Isabel Pantoja con el sol: "Lo veo muy raro"

La invitada encargada de abrir esta nueva temporada de 'El Hormiguero' ha sido Isabel Pantoja. La cantante ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos después de casi seis años para presentar sus nuevos proyectos y sincerarse sobre algunos temas más personales como la pérdida de su madre.

En este momento de la entrevista, Pablo ha querido saber qué trucos tiene una artista de tanto calibre para combatir los nervios. Ella ha asegurado que le da por limpiar y que, de hecho, no ha limpiado el camerino del programa porque no le han dejado.

Además, ha contado otra curiosidad que ha dejado al presentador boquiabierto. Tal y como ha afirmado Isabel en directo, mantiene una peculiar relación con el sol. "Cuando estoy en la piscina me voy al sombrajo", ha dicho porque "si me da el sol me quedo sin voz". "Lo veo muy raro", ha dicho Pablo entre risas tras escuchar las palabras de la invitada. ¡Así lo ha contado!