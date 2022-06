Omar Montes anuncia una colaboración muy especial con C. Tangana: "Me he hartado del reguetón"

Esta noche, 'El Hormiguero 3.0' ha recibido la visita de uno de los artistas más míticos del momento: Omar Montes. El cantante viene a presentarnos su nuevo tema 'La llama del amor' que promete ser un éxito este verano.

Durante su visita el artista ha anunciado una colaboración muy especial... ¡Nada más y nada menos que con C. Tangana! Omar Montes así lo ha confirmado: "Lo vamos a sacar en verano, de aquí a poco, en cuanto terminemos el videoclip", asegura.

El tema se llama 'Una y mil veces' y el propio Montes asegura que está explorando nuevos frentes musicales: "Me he hartado del reguetón y ahora estoy probando otros géneros a los que no estoy tan acostumbrado como el flamenco ", señala.

¡Qué ganas de escucharlo!