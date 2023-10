¡Nunca antes contado! Las anécdotas más surrealistas de Feid en sus conciertos

Feid ha sido el encargado de poner el ritmo en el último programa de la semana. El colombiano es uno de los artistas del momento, y esta vez se ha sentado junto a Pablo Motos para hablar sobre su increíble trayectoria.

En esta ocasión, el presentador ha recordado alguno de los momentos más increíbles que le ha tocado vivir durante sus directos. El primer hito por el que le ha preguntado ha sido por aquel concierto que dio de principio a fin con la rodilla rota. "Me rompí todo, no me quedó nada", ha contado el artista.

Pese a las dificultades, logró terminar su directo y dar un show increíble aun que el baile lo tuviese que poner el público. Pese a lo complicado de la situación, el colombiano ha asegurado que "fue bonito".

Su incidente en Madrid

Además, otra de sus anécdotas más sonadas es aquella en la que sufrió un accidente sobre el escenario en Madrid. Tal y como ha contado, la tarima se rompió y se abrió la pierna dejándole una cicatriz para el recuerdo: "Te llevo en la piel", ha dicho entre risas. ¡No te lo puedes perder!