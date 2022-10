Miguel Herrán admite en 'El Hormiguero' que subió casi dos millones de seguidores en redes al publicar el vídeo del incendio de su casa

Arrancamos la semana en 'El Hormiguero' con buen cine, el que nos traen los actores Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, protagonistas de la película "Modelo 77" que ya puede disfrutarse en cines.

Miguel Herrán y Javier Gutiérrez no es la primera vez que visitan el programa, pero ambos han recibido el gran cariño del público nada más entrar el plató. Pablo Motos le ha preguntado a Javier por su voz, y es que el actor está afónico y ni si quiera ha podido disimularlo: "Parezco Miguel Ángel Revilla", ha dicho entre risas.

"Estaba demasiado musculoso para el papel"

Por su parte, Miguel Herrán ha contado el incidente que tuvo durante el rodaje: "No sé si se equivocaron de cuchilla o se olvidaron de quitarle el pico, pero me corte, aunque no fue muy profundo", ha contado, enseñando la marca en 'El Hormiguero'.

La anécdota de los actores que hace llorar a Pablo Motos

Miguel Herrán ha contado que tuvo que adelgazar para el personaje, aunque al final se pasó sacando músculo. Pablo Motos ha recordado que Miguel hizo una dieta alta en proteínas: "Eso quiere decir que los pedos son fétidos", ha apuntado, haciendo estallar de risa a Javier y Miguel. "Doy fe de eso", ha señalado entre risas su compañero Javier Gutiérrez.

Miguel ha contado que en una de las ocasiones grabaron en un espacio muy pequeño: "Teníamos que grabar saliendo de un túnel y yo iba el primero, así que decidí que sería muy divertido para mí pues dejarlo salir antes de que pasen mis compañeros, y fue divertido", señala.

Pablo Motos le ha preguntado a Javier si siguió la toma: "Yo soy un profesional", ha señalado, desatando las risas de todos en 'El Hormiguero'.

Miguel Herrán cuenta lo que sucedió el día que se quemó su casa

Pablo Motos no ha dejado pasar la oportunidad y le ha preguntado a Miguel por el día que se quemó su casa. El actor subió a sus redes sociales un vídeo dónde mostraba las imágenes de su hogar calcinado por las llamas y el joven llorando por el dolor que sintió: "Pensé que alguien me estaba robando una de las motos que tenía fuera", ha explicado.

Pero Miguel ha contado que según abrió la puerta el fuego le dio de lleno: "Me tiró al suelo y vi que todo el salón empezaba a arder. Salí por la ventana", señala.

"Como no podía hacer nada lo grabé", ha señalado. Pablo le ha preguntado que si subió de seguidores: "Un millón setecientos mil seguidores con el vídeo del incendio", ha confesado. Miguel le ha dicho a Pablo que no quemé su casa, "no te sale a cuenta".

Javier Gutiérrez ha preguntado que si eso habla bien o mal de este país, Miguel no ha dudado en responder que "habla mal". Miguel asegura que sacó una lectura muy triste de este tema... ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!