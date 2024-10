El mensaje de Hovik Keuchkerian sobre la guerra: "O pegamos un cambio todos desde dentro o no llegamos al 2050"

Hovik Keuchkerian ha visitado este miércoles El Hormiguero para hablarnos de su nueva película El Hoyo 2.

El actor ha aprovechado su visita para hablar de la situación que se esta viviendo en el Líbano, el lugar donde nació: "Mi madre dice una frase que nunca se me va a olvidar y es que no van a parar nunca porque parar no está en el plan", confiesa.

El actor habla de que es muy importante dejar a un lado las ideologías, los colores: "Tenemos que pegar un cambio ya", asegura.

Hovik explica que el otro día leyó una cita de un gran amigo suyo que decía que en el 2050 seremos 13 mil millones de personas: "Ahora somos ocho mil millones y la gente dice que va a venir una guerra mundial, no entienden que estamos en en guerra con nosotros mismos", añade.

El mensaje del actor esta muy claro: "O pegamos un cambio todos desde dentro o no llegamos al 2050", ha dicho reflexionado sobre la situación en la que se encuentra el mundo.