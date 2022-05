Maribel Verdú confiesa en 'El Hormiguero 3.0' el pánico a su lectura de guion: "Voy siempre con un lexatin"

Maribel Verdú es una de las actrices españolas más queridas por el público. Por ello, esta noche ha acudido a 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Now and then', su última serie.

Pablo Motos, al tener a una intérprete de este calibre a su lado, ha querido preguntarle por cómo es el momento de la lectura de guion previa al rodaje. Maribel ha dicho que es algo que le da pánico y que siempre cree que lo va a hacer mal o que le van a sustituir por otra actriz (como ya ha confesado que le ocurrió. De hecho, ha asegurado que ha llegado a tomar cuatro Lexatin para perder los nervios porque "no se atreve a ir a pelo".

