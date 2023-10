La mala experiencia de Carmina Barrios con una vecina y la factura de la luz: "Me dijo que había perdido la cabeza"

Silvia Abril y Carmina Barrios han visitado El Hormiguero para hablarnos de su nueva película que se estrena próximamente. Las dos actrices han pasado un rato muy agradable junto a Pablo Motos compartiendo algunas anécdotas.

Carmina Barrios ha contado una de las anécdotas más curiosas y es que tuvo una historia con una vecina con el recibo de la luz: "La vecina estaba limpiando, era muy alcahueta. Yo tenía que ir a trabajar, pero antes tenía que ir al banco a pagar la luz", cuenta en el programa.

La vecina se ofreció a pagar ella el recibo de la luz así que Carmina le dio la factura y el dinero. A los pocos días su hijo le dijo que no tenían luz y es que se la habían cortado: "Hablé con la vecina y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que si había perdido la cabeza", señala.

"La cabeza la vas a perder tú de la hostia que te voy a meter", ha dicho Carmina tras contar esta anécdota. La vecina se quedó con el dinero y ella tuvo que volver a pagar la luz. ¡Así lo ha contado en el vídeo de arriba!