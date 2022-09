El lado supersticioso de Sonsoles Ónega: "Llegué a pararme en la autopista para abrazar un árbol"

Pablo Motos también ha preguntado a Sonsoles Ónega en 'El Hormiguero 3.0' por sus supersticiones. "Tengo un neceser con todos los amuletos", ha confesado la periodista, que ha detallado de cuáles se trata. Tiene desde castañas pilongas hasta un cuarzo y una cruz de madera.

Pero ha ido más allá: "Me he llegado a parar en una cuneta de una autopista para abrazarme a un árbol". Además, habla con su abuela, fallecida el año pasado. "Me anunció una muerte y se produjo", ha asegurado. Además, tiene una manía con los números pares, los gatos negros o ha confesado que cuando se pone nerviosa hace el pino. ¡Increíble!

El presentador se ha quedado totalmente sorprendido con las confesiones de la invitada. Una lista de supersticiones de lo más extrañas que realiza cada día para poder tener suerte en su vida. ¡Descúbrelas en el vídeo!

Además, Sonsoles Ónega ha revelado los detalles del que será el nuevo programa que conducirá en Antena 3. "No voy a hacer un programa de cocina, ni de fitness ni una cosa de niños", ha ido descartando. "Donde me encuentro cómoda es contando la vida", ha asegurado. ¿De qué se tratará?