Josep Pedrerol opina sobre la amnistía: "No me quiero creer lo que están diciendo que va a pasar"

Pablo Motos quiso aprovechar la visita de Josep Pedrerol a El Hormiguero para preguntarle cómo está viendo este momento político de la amnistía y el pacto con Puigdemont. "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar", explicó Pedrerol.

Pedrerol recordó cómo vivió las votaciones que se hicieron aquel 1 de octubre y aseguró que no quiere volver a eso. "Yo no puedo creer que alguien mercadee por siete votos", lamentó dejando clara su postura.

"Me siento catalán y español y no quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario", recalcó Pedrerol en su charla con el presentador de El Hormiguero.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 13 de noviembre de 2023 que se ha vuelto a emitir este jueves.