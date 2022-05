José Andrés desvela en 'El Hormiguero 3.0' cómo es su día a día en Ucrania: "Hay muchos desplazados dentro del país"

José Ándres, uno de los cocineros más aclamados del mundo, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para contar su intensa labor humanitaria que hacer por todo el mundo.

El cocinero está ayudando en Ucrania, de hecho, Pablo Motos le ha preguntado qué le dijo a su familia cuando se fue a ese país: "Les dije que me iba a Polonia", señala, pero luego todo cambió ya que cuando tenían toda la frontera cubierta empezaron a dar el salto interior para montar también todo dentro de Ucrania.

"Había 120.000 personas que salían a diario de Ucrania"

José Andrés asegura que una vez dentro había muchas personas que necesitaban ayuda: "Vimos que el problema real era que a la vez que había refugiados dentro de Ucrania había también muchos desplazados", asegura.

Restaurantes, supermercados... Todo cerrado: "Había que activar una ayuda y solo se podía hacer estando allí" , explica. Además, ha explicado cómo se han organizado para traer toda la ayuda de Ucrania: "Hemos usado barcos, trenes... pero también intentamos comprar cosas dentro de Ucrania para invertir en esa economía", señala.

José Andrés ha contado cómo es un día en Ucrania: "Nuestro día empieza muy temprano, llevando cargamentos de comida, abriendo cocinas, das apoyo a toda la gente o repartes comida a hospitales y refugios", señala en el programa.

"Lo que más miedo me da es la indiferencia"

Pablo Motos le ha preguntado al cocinero si tiene miedo en Ucrania: "Yo soy miedoso, pero lo que más miedo me da es la indiferencia", confiesa. Y es que al cocinero le da miedo que la gente no sienta lo mismo que él, no tenga empatía por lo que sucede en Ucrania: "Cada ucraniano forma parte de la respuesta humanitaria, ayudando en todo lo que pueden", señala.

De hecho, José Andrés señala que se siente un Ucraniano más: "Considero que todos tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano", señala. ¿Cree José Andrés que Ucrania ganará la guerra?

