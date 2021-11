Isabel Díaz Ayuso, sobre el futuro de Pablo Casado: "Si tuviera miedo no me hubiera puesto a mí como candidata"

Pablo Motos ha hablado con Isabel Díaz Ayuso en 'El Hormiguero 3.0' sobre el futuro del Partido Popular en las próximas elecciones. El presentador ha preguntado si cree que Pablo Casado tiene miedo de que "le quite la silla" si no gana las elecciones.

"Si tuviera miedo no me hubiera puesto a mí como candidata", ha respondido Díaz Ayuso añadiendo que piensa que el Partido Popular no perderá las próximas elecciones: "Quiero ser la presidenta de la Organización de la que (Pablo Casado) se va a presentar".

Pablo Motos ha finalizado preguntando directamente a Díaz Ayuso: "¿Al final vas a ser tú la presidenta?". A lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha revelado que "el futuro no está escrito, yo quisiera".