La filosofía de vida de Omar Montes: "En esta vida te llevas lo que comas"

Omar Montes ha visitado este martes el plató de El Hormiguero en su octava visita. El artista español regresa al programa para hablar sobre sus próximos proyectos mientras ha disfrutado con su gran amigo, Pablo Motos.

Tras habla de su experiencia en los Grammy Latinos, el artista ha confesado lo que sintió al no ganar el premio al que estaba nominado: "Me ha jodido no ganarlo yo".

El artista ha hablado de que ha vuelto a boxear y de lo poco constante qué es con el deporte y la comida sana: "Ese es el problema mío, intento no comer, pero es que me puede el vicio", ha señalado en El Hormiguero.

Omar Montes tiene claro que en esta vida vamos a estar dos días y que por eso si se tiene que comer una hamburguesa se la va a comer: "Mi tío me decía que en esta vida te llevarás lo que comas y... lo que tu comas", ha dicho desatando las risas del público.

Por eso, para el cantante, es muy importante aprovechar lo que comas y es que la vida son dos días-. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!