La experiencia paranormal que vivió Nicki Nicole: "Fue muy loco, sentí a alguien en los pies de mi cama"

Nicki Nicole ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nuevo proyecto discográfico. La cantante ha confesado que va a estar en España durante el verano y ha avisado que va a comer mucha tortilla de 'papas', una de sus comidas españolas que más le gustan.

La cantante argentina y Pablo Motos han descubierto una canción que les une: "A mí también me hacía llorar", ha confesado en 'El Hormiguero'. La artista ha versionado una canción de 'Narcos', que ha enamorado a Pablo Motos.

El presentador también le ha preguntado por una de sus experiencias más surrealistas, pero que la cantante recuerda con cierto miedo, Nicki vivió cuando era pequeña una experiencia para normal: "Estaba en la cama durmiendo y cuando me levanté sentí algo en los pies que no me dejaba estirarlos", ha contado.

La joven relata que sintió como una mano que la agarraba el cuerpo. Se fue corriendo a la habitación de sus padres y vio a su hermano: "Pensaba que había sido una broma suya, pero no", ha añadido. Para ella fue muy loco y asegura que no fue un sueño. De hecho asegura que la casa la terminó vendiendo porque tenía energías raras. ¡Así nos lo ha contado en el vídeo de arriba!