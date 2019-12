'Rueda de prensa ibérica' con Trancas y Barrancas

Trancas: Ha pensado usted en afeitarse la barba para que no le reconozca nadie. Mariano Rajoy: He dejado la barba hace muchos años y sólo me la afeité una vez y me vi muy raro.

Barrancas: ¿Pedro Sánchez le ha llamado para pedirle consejo alguna vez? Rajoy: No, no me ha llamado nunca'.

Trancas: Se le olvidó algo en La Moncloa que le ha dado rabia dejarse? Rajoy: Sí, una bicicleta estática.

Barrancas: ¿El servicio de La Moncloa cambia o es siempre el mismo? Marano Rajoy: 'La gente que trabaja en La Moncloa' son magníficos profesionales y cuidan muy bien a la familia del presidente'.

Trancas: ¿Ha pedido alguna vez comida a domicilio en La Moncloa? Rajoy: No, el servicio es muy profesional y no es necesario pedir. Ahora sí pedimos comida a domicilio'.

Barrancas: '¿Echa de menos algún político de algún partido, los chistes de Rufián? Rajoy: 'Echo de menos a Rubalcaba que por desgracia ya no está con nosotros'.

Trancas: ¿Ha leído usted el libro de Pedro Sánchez? Rajoy: 'Pasa palabra'.

Pablo Motos: '¿Ahora puede salir a tomar tranquilamente una cerveza a una terraza? Rajoy: de momento no, pero la gente se olvidará de mi, sin embargo tú estás fastidiado'.