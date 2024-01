Revive la entrevista completa a Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa en El Hormiguero

Pepe Navarro, MarFlores y Chenoa han estado en El Hormiguero para hablar sobre El Desafío. Los invitados, que junto a Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano, Adrián Lastra y Marta Díaz conforman el elenco de esta cuarta entrega del espectacular programa, han contado a Pablo Motos todos los detalles y novedades.

Lo primero que ha querido saber el presentador es cuál fue la primera reacción de los concursantes cuando les propusieron participar en El Desafío. Ellas se mostraron más reticentes, pero para Pepe lo tuvo más claro: "Ha sido la única decisión buena que he tomado en los últimos 25 años".

Pablo les ha preguntado por algunas anécdotas que han vivido durante la grabación. Los tres han reconocido haberse enfrentado a sus propias fobias y miedos. El mayor reto de Mar Flores fue la apnea. De hecho, ha contado que, cuando la llamaron para participar, dijo que no haría la prueba. Ha explicado el trauma que le creó una experiencia de submarinismo. "Bajábamos en grupo pero, pasando por una cueva, el respirador se me fue, y yo me puse muy nerviosa y me quedé sin aire", ha recordado.

Chenoa también ha hecho frente a algunos de sus miedos: "Tengo mucho vértigo, claustrofobia...", ha reconocido. Pablo le ha preguntado si ha tenido muchos enfados con el jurado. La cantante ha reconocido que sólo tuvo uno realmente fuerte y por la forma en la que se criticó un reto grupal. "Cuando era individual no me enfadaba tanto", ha afirmado.

Sin embargo, ha confirmado que ha habido roces: "El jurado y nosotros no éramos para nada buena onda". Como Juan del Val estaba presente en el plató, ha apuntado a él y le ha acusado de decirles "cosas muy duras" en sus valoraciones como juez. Por su parte, Mar ha avanzado sus momentos de tensión con Santiago Segura por sus bajas puntuaciones. "Es frustrante cuando estás entrenando toda la semana y superas la prueba", ha afirmado.