Revive la entrevista completa a Miren Ibarguren y Pepa Charro en 'El Hormiguero'

Miren Ibarguren y Pepa Charro han contado en 'El Hormiguero' los detalles sobre 'La novia de América', la nueva comedia de la que ambas forman parte. La película, que se estrenará en cines el 17 de febrero, trata la historia de Ana, a la que su novio acaba de abandonar y que recibe la noticia de que su padre se va a casar en México con una mujer que ha conocido por Internet.

Durante la entrevista, Pablo Motos también ha descubierto el lado más bromista de Miren. La actriz, que ha sido madre hace unos meses junto a su pareja, Alberto Caballero, ha contado la disparatada broma que gastó sobre su bebé a familiares y amigos: "La gente se ha mosqueado un poco", ha reconocido.

De Pepa, el presentador ha querido indagar en sus trabajos antes de ser actriz y hacerse famosa como La Terremoto de Alcorcón. La conclusión a la que ha llegado la invitada es un mensaje muy inspirador: "Estudiáis para una cosa, no vais a trabajar de eso, pero no penséis que cae en saco vacío, todo vale". Ha puesto como ejemplo que ella era "una tonta de los idiomas" y acabó "haciendo un espectáculo en París hablando francés porque lo había estudiado de pequeña".