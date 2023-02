La broma más disparatada de Miren Ibarguren sobre su maternidad: "La gente se ha mosqueado un poco"

Esta noche nos han visitado en 'El Hormiguero' dos grandes actrices: Pepa Charro y Miren Ibarguren que nos han presentado 'La novia de América', la nueva comedia que se estrena el próximo 17 de febrero en cines.

Miren Ibarguren ha confesado en el programa que ella es un poco antirromántica, pero no por nada, si no porque es una persona tímida, así que si alguien se declara con unos mariachis no es algo que la vaya hacer especial ilusión: "Me da mucha vergüenza esas cosas", ha confesado en el programa.

Además, la actriz ha sido mamá hace unos meses junto a su pareja Alberto Caballero, y ha contado en el programa la broma que ha hecho con su bebé y con la que la han puesto un poco a parir.

Miren ha contado que tiene un amigo que hace efectos especiales y estuvo pensando semanas antes de dar a luz la broma que le podía hacer a familiares y amigos cuando fueran al hospital a visitar al niño: "Le encargué como una carita de persona...", antes de seguir, Pepa ha opinado sobre el tema asegurando que era muy fuerte: "¿Dónde te lleva la cabeza a pensar voy a hacer eso?", ha preguntado.

"Mañana me van a matar por contar esto"

Miren se ha defendido diciendo que durante el embarazo no podía fumar y que tenía mucho tiempo libre: "Al final no se lo hice al niño en el hospital porque me dio pena. Mi idea era ponerle la careta al niño de otra persona", ha comentado. Aunque sí lo hizo cuando la gente fue a ver al bebé a casa.

Eso sí, la actriz ha confesado que hubo alguien que sí que cayó en la trampa porque fue por videollamada: "Mañana me van a matar por contar esto", ha comentado Miren.

Ambas han jugado con Pablo Motos y Trancas y Barrancas a uno de los juegos más divertidos... ¡Historias engañosas! ¿Es verdad que Pablo Motos recibió una llamada del Rey?

Además, Pepa Charro ha lanzado un mensaje de lo más inspirador tras hablar de todos los trabajos en los que estuvo antes de convertirse en actriz.