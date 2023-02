La nueva adicción de Miren que provoca las lágrimas de Pepa Charro

Miren Ibarguren y Pepa Charro han visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nueva película 'La novia de América' que se estrena en cines el próximo 17 de febrero. Mientras Miren nos ha contado la pequeña broma que ha hecho a sus familiares y amigos con motivo de su maternidad, Pepa Charro ha mandado un mensaje muy inspirador con el que ha conquistado a los espectadores.

Durante la entrevista, Miren Ibarguren ha confesado su nueva adicción con la que no hemos podido evitar emocionarnos, y es que, la actriz ha confesado que un día le cayó en la lupa de Instagram un vídeo de militares americanos volviendo a casa: "Hay mucha tradición allí de ir a buscar a tus hijos de sorpresa, pues yo me pego unas lloreras con eso, le he cogido un vicio a ver eso", ha confesado.

"Por las mañanas estoy con el café y emocionadísima viendo esos vídeos", ha señalado. Aunque Miren ha admitido que tras ser madre está más emocional y más empática: "Yo me puse uno de broma y me pasó lo mismo que a ti", ha señalado Pablo Motos.

El presentador ha puesto uno de esos vídeos y Pepa Charro no ha podido evitar las lágrimas: "No pienso verlos por la mañana ni muerta", ha señalado Pepa tras ver el vídeo.