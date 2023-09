El emocionante momento de Isabel Pantoja recordando a Juan Gabriel: "No estoy preparada"

La nueva temporada de 'El Hormiguero' ha comenzado por todo lo alto con la visita de Isabel Pantoja. La tonadillera, una de las mejores cantantes de la historia del flamenco y la copla gracias a su voz emotiva y estilo apasionado, ha hablado durante la entrevista de algunas de las personas más importantes de su vida, como su madre o Paquirri.

Pablo Motos también le ha preguntado por Juan Gabriel, un momento en el que la invitada se ha roto de la emoción. "Hemos sido compadres durante 35 años, hasta que se fue", ha afirmado con lágrimas en los ojos. "Lo amo, lo adoro, lo admiro, siento por él algo como si fuera mi hermano mayor y yo para él era su todo", ha añadido.

De hecho, a pesar de que han pasado siete años, ya no ha vuelto a ir a México asegurando que aún supone para ella "un shock": "No estoy preparada todavía para no verle".