Isabel Pantoja se rompe al hablar de su nuevo disco en 'El Hormiguero': "Lo he hecho por mi madre"

Isabel Pantoja ha sido la encargada de dar el pistoletazo a esta temporada en 'El Hormiguero'. La tonadillera regresa al programa después de muchos años para abrirse por completo junto a Pablo Motos sobre temas de su vida privada y profesional.

La cantante estrena nuevo disco y, como no podía ser de otra manera, el presentador ha querido saber a quién va dedicado. Ella, visiblemente emocionada, ha afirmado que lo ha hecho para el público, pero, "indiscutiblemente", también por su madre.

La sevillana no ha podido contener las lágrimas al acordarse de ella, y menos aún cuando Pablo ha compartido el último recuerdo que mantiene de su madre. "Solo me he separado de ella para trabajar, tengo la conciencia absolutamente tranquila", ha dicho ella.

Isabel, en uno de los momentos más emotivos de la entrevista, ha dicho que su madre, para ella y sus hermanos "es nuestra reina y sigue siéndolo". Además, ha contado cómo fueron sus últimos días en una de sus confesiones más duras.