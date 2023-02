Eduardo Navarrete se emociona al recordar cómo contó a sus padres que es gay: "No les vino nada bien, y yo con el tiempo les he entendido"

El diseñador Eduardo Navarrete ha mostrado su lado más desconocido en su primera visita al plató de 'El Hormiguero'. Además de hablar de la nueva colección que va a presentar en la Fashion Week de Madrid, no ha dudado en desnudarse, literal y figuradamente. De hecho, no ha dudado en quitarse la camisa para enseñar el resultado de todas las operaciones de estética que se ha hecho.

Sin embargo, también ha habido momentos tan emocionantes como cuando ha recordado cómo fue confesar a su padres que es homosexual. Todo ha venido tras confesar su etapa como binguera erótica. Trancas y Barrancas han alucinado con todas las rimas que tenía para cada número.

Eduardo ha explicado que copiaba todos sus monólogos a Antonia San Juan y que se presentaba como Covadonga. "Con 17 años, con los vestidos y las joyas de mi madre", ha comentado, añadiendo que ella "se llevaba un mosqueo...".

"Yo he sido siempre muy mariquita y no me ha importado serlo, pero en mi casa como que pilló de nuevas", ha confesado. De hecho, ha recordado, con foto en la pantalla, cómo en el día de su Comunión imitó a Mónica Naranjo.

El diseñador ha contado que salió del armario cuando tenía 16 años. "Yo es que pensaba que tú ibas a ser un chico fino", ha recordado que le comentó su padre. Y, al hacer memoria de esos momentos, no ha podido evitar emocionarse. "No les vino nada bien, y yo con el tiempo les he entendido", ha dicho a Pablo Motos.