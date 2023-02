Eduardo Navarrete se quita la camisa para revelar, al detalle, sus operaciones de estética: "Me han puesto la tripa en el culo"

El diseñador Eduardo Navarrete ha visitado por primera vez el plató de 'El Hormiguero' y ha demostrado a Pablo Motos que es "una vedette", como ha querido describirse, por todos los proyectos que tiene en sus manos, más allá de la moda. Gran parte de la entrevista ha sido para hablar de la nueva colección que va a presentar en la edición número 77 de las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week que arranca en Madrid el próximo 15 de febrero.

No obstante, el presentador ha querido conocer el lado más personal del invitado. ¿Cuántas operaciones de estética se ha hecho? Eduardo Navarrete no ha dudado en quitarse la camisa para demostrar el resultado porque, como ha resumido, se ha operado todo el cuerpo. Sobre todo, ha presumido de abdominales. "Me han puesto la tripa en el culo".

"Me ha cambiado la vida", ha asegurado sobre su médico, reconociendo que tenía sus complejos. Además, afirma con estos cambios son la base sobre la que está trabajando. Se ha hecho hasta el balón intragástrico: "Quería la parrilla en la barriguilla".

El diseñador incluso ha presumido de labios. "¿A que dan ganas de besarlos?", ha preguntado. Parece que ese retoque funciona... ¡porque Pablo Motos le ha besado!