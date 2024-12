Las dudas de Dabiz Muñoz sobre si seguir con DiverXO: "He tenido una relación super tóxica con él"

La visita de Dabiz Muñoz a El Hormiguero ha sido un derroche de innovación y buen humor. El chef madrileño ha desvelado los secretos de su estilo único y ha reflexionado sobre cómo ha revolucionado la gastronomía internacional con sus atrevidas creaciones.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber si disfruta comiendo en su propio restaurante. Sin embargo, la afirmación del invitado ha enmudecido a todos los presentes: "Odio comer en DiverXO", ha dicho.

Según ha relatado, no es capaz de desconectar del trabajo y cuando come sus platos, solo es capaz de sacarle pegas. De hecho, Dabiz ha ido más allá afirmando que "a este ritmo tan alto me doy 10 años más, ya no será DiverXO".

"He tenido una relación super tóxica con él", ha contado antes de revelar que llegó a estar durante meses durmiendo en un colchón hinchable en el propio restaurante. ¡Así ha sido este momento!