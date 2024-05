El divertido ‘tierra, trágame’ que vivió Aitana con un chico en un avión

Aitana no es muy fan de los aviones, pero a veces le regalado grandes historias. La joven ha contado en El Hormiguero una anécdota que vivió con su amiga, quien le dijo que había un chico muy guapo en el avión.

La cantante, que no llevaba las gafas, vio a un chico que le llamó la atención y decidió invitarle a su concierto en Chile. Como no se atrevía a decírselo en persona, le escribió una nota y le pidió a su amiga que se la diese. “Me moría de vergüenza”, ha confesado.

Cuando pasaron unos minutos, un joven se acercó a darle las gracias, pero Aitana no le reconoció. “No era el chico que yo había visto”, ha admitido, entre risas. Como no llevaba las gafas, se fijó en otra persona y su amiga invitó al concierto a aquel chico. ¡Dale al play para ver la divertida historia al completo!