Disfruta de la entrevista completa a Santiago Segura y Toni Acosta en 'El Hormiguero 3.0'

Santiago Segura ha venido a 'El Hormiguero 3.0' junto con Toni Acosta para presentar su último trabajo 'Padre no hay más que uno 2', una película que han estrenado en plena crisis por el coronavirus y que no sabían el éxito que podría tener. A pesar de la incertidumbre de saber si la gente acudiría o no al cine, 'Padre no hay más que uno 2' se ha convertido en la película más taquillera del 2020.

Además, Pablo Motos ha presentado, entre risas, el videoclip de la canción compuesta y protagonizada por Santiago Segura para la película y Toni Acosta y él se han puesto a prueba para comprobar su compatibilidad jugando con Trancas y Barrancas.

Todo eso y más ha pasado en 'El Hormiguero 3.0'.

