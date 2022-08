El conmovedor relato de Ainhoa Arteta tras sufrir un cólico nefrítico: "Casi me muero"

Ainhoa Arteta visitó el plató de 'El Hormiguero 3.0' para contarnos cómo se encuentra tras los graves problemas de salud que ha tenido. Para Ainhoa ha sido una noche muy especial ya que se ha enfrentado a su primera entrevista después de estar a punto de perder la vida.

En el programa, Ainhoa ha expresado lo importante que es celebrar la vida y ha querido relatar el duro momento que vivió: "Yo no me enteré de que casi me muero hasta tiempo después. Me tuvieron que intubar e inducir al coma", contó en el programa.

"Me salvé por los pelos"

Y es que la soprano, sufrió un cólico nefrítico que se complicó y termino en septicemia: "Durante cuatro o cinco días estuve en coma. Me salvé por los pelos. Los antibióticos no me hacían efecto y tuvieron que inyectarme penicilina, un medicamento al que yo soy alérgica, pero era eso o me moría", confesó la soprano.

Un testimonio que ha conmovido al propio presentador y al resto del equipo del programa. Ainhoa también ha contado que tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero y ha querido dar las gracias a los sanitarios: "Cuando escuché que me tenían que entubar no quería, a los cantantes nos nos gusta porque el tubo pasa por las cuerdas vocales", aseguró.

Ainhoa también ha contado lo que sintió cuando le indujeron al coma: "Pensaba que eso era el infierno", aseguró, mientras relató todo lo que sintió durante su estado inconsciente.

Además, la cantante lírica señaló la importancia de la fortaleza mental para salir delante de todos los problemas que se afronten en la vida. Y como ejemplo perfecto ha puesto a Rafa Nadal por su alto rendimiento durante toda su carrera y, en especial, por su última victoria en el Open de Australia.