La confesión de Pedro Almodóvar: "Me ha costado mucho aceptar la edad que tengo"

Pedro Almodóvar visitó por primera vez 'El Hormiguero 3.0' para repasar su exitosa carrera hasta su última película 'Madres paralelas'. Durante la entrevista, el cineasta contó un montón de anécdotas de los Oscar y no dudó en confesar uno de sus secretos en una de las galas más importantes del mundo: "recuerdo haberme morreado con Uma Thurman en los Oscar”, señaló.

Además, Almodóvar admitió que perdió la "coquetería" hace mucho tiempo: "Cuido me imagen, pero soy consciente de la situación. Me ha llevado mucho tiempo admitir la edad que tengo", señaló el cineasta. De hecho ha dicho en el programa hasta su edad: "Tengo 72 años, pero realmente no me siento así", afirmó. También ha confesado cómo se siente y asegura que echa de menos muchas como salir de noche, algo que ya no hace.

"Soy un director que nació para ser director"

Durante su visita, el director nos contó qué fiesta es mejor: ¿La de los Oscar o los Goya? Almodóvar lo tiene bien claro. También reflexionó sobre la religión y aseguró que cree en la devoción de sus hermanas y que admira a la "gente que es practicante".

Lo cierto es que está entrevista fue una de las más sinceras del cineasta dónde habló de muchas cuestiones. También le contó a Pablo Motos cómo fue la movida madrileña: "follábamos todos con todos, afirmó señalando que entonces "realmente se experimentaba con la sexualidad y después uno decidía por dónde quería tirar".

Si quieres saber todo lo que contó Pedro Almodóvar en su visita a 'El Hormiguero 3.0' no te pierdas el vídeo de arriba ¡Fue una de las visitas que más se recuerdan de la última temporada del programa!