La confesión más inesperada de Cristina Pedroche en 'El Hormiguero 3.0': "Creo en la energía de los objetos"

Cristina Pedroche ha visitado el programa de 'El Hormiguero 3.0' para presentar la segunda temporada de 'Love Island'.

Durante su visita al programa, Pedroche ha reconocido que cree en la energía de los objetos: "No soy maniática, ni supersticiosa... o eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar", señala.

La presentadora ha contado que ayer su madre le regaló un collar y pensaba ponérselo para el programa de hoy pero que por miedo a que le de mala suerte ha decidido que no se lo iba a poner: "Yo no sé que energía trae así que no me lo podía poner para venir a 'El Hormiguero 3.0'", señala. Pedroche siente que hay cosas que le dan suerte y otras que no tanto.

