Disfruta de la entrevista completa a Dwayne Johnson en 'El Hormiguero'

Vuelve lo mejor del cine de Hollywood a nuestro plató de 'El Hormiguero' para avanzar con la semana y lo hace con la visita de una de sus mayores estrellas desde hace años, el popular actor estadounidense Dwayne Johnson.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber en qué momento a Dwayne Johnson le despertó su interés por el mundo de los superhéroes: “Lo llevo dentro desde hace años. Cuando era pequeño me encantaba Superman”, reconocía el actor. Sin embargo, ha desvelado que no se identificó con ninguno hasta que leyó el primer cómic de ‘Black Adam’: “Lo que me encantó es que era una persona muy intensa”.

Pablo Motos ha querido conocer lo que opina Dwayne Johnson desde su papel como padre, ya que su hija ha decidido seguir sus mismos pasos en el camino de la lucha libre. El presentador le ha preguntado qué factor es el que diferencia a un buen luchador de una superestrella.

Johnson ha confesado también que ha conseguido el mejor cuerpo de su vida con el papel de "Black Adam" aunque para ello ha tenido que entrenar mucho y ha trabajado con su entrenador personal con el que lleva 10 años.

Después de la entrevista, Dwayne Johnson ha protagonizado un momento tan especial como divertido: ¡se ha atrevido a conducir el coche más pequeño del mundo! A pesar de que algunos cuestionaban si el actor iba a entrar en el vehículo, Johnson sorprende con un gran momento épico que queda grabado para la historia de 'El Hormiguero'. ¡Disfruta en el vídeo de arriba de la entrevista completa!