Chanel desvela cómo se siente tras convertirse en un icono: "Nada es eterno, hay que vivir el momento"

Chanel ha sido la madrina de la nueva temporada de 'El Hormiguero 3.0'. La artista ha sido recibida por todo lo alto por el público del programa y ella no ha dudado en bailar ‘SloMo’, el tema con el que triunfó en el Festival de Eurovisión el pasado mes de mayo.

Durante su visita al programa, la artista ha hablado de cómo lleva la fama después del "Chanelazo": "Puedo ir sola al súper, pero tengo que salir con gorra y gafas", ha contado en el programa. La artista ha aprovechado el momento para contar alguna anécdota de su día a día.

Además, la artista ha recibido el doble disco de platino al llevar... ¡más de 80.000 copias vendidas! Sin duda ha sido uno de los momentazos de la noche en 'El Hormiguero 3.0'.

Chanel ha contado que quería celebrar su cumpleaños en el parque de atracciones, pero que su equipo le dijo que era algo imposible. Pablo Motos también le ha preguntado por todas las noticias falsas sobre ella ya que hace poco se rumoreó que ambos haría una colaboración: "Al principio me asustaba un poco, de hecho salió una noticia de que habían entrado a mi casa con una pistola y me preocupa que mis familiares y amigos vean eso", cuenta en el programa.

Finalmente, Chanel tuvo que poner un mensaje en sus redes sociales para aclararlo todo y pedir que no inventen situaciones así.

La artista también ha desvelado en el programa cómo se siente tras convertirse, según el propio Pablo Motos, en una diosa y en un icono: "Estoy viviendo el momento, nada es eterno y me esfuerzo por seguir trabajando", asegura en el programa.

"Todavía no estoy en el punto de que no me hagan daño las críticas"