Carmen Maura confiesa su truco para disfrutar de los rodajes: "Hago lo que me piden los primeros días para que se confíen"

Carmen Maura ha regresado a 'El Hormiguero 3.0' y lo ha hecho para hablar de su nueva película 'Rainbow', que podremos disfrutar en los cines a partir del 23 de septiembre. La actriz ha comenzado la entrevista asegurando que sigue "trabajando mucho": "Un poco demasiado para mi edad", ha apuntillado. Sin embargo, ve lejos la jubilación: "No lo puedo dejar, si lo dejara me iría al campo, me sentaría o estaría con los animales".

"Me gusta tanto hacer reír", ha asegurado hasta el punto de reconocerlo como "vicio". "A veces uno se pregunta para qué ha nacido", ha reflexionado, dejando claro que ha sido para actuar.

Pablo Motos ha querido centrarse precisamente en su profesión. "Para dedicarse a esto es mejor tener condiciones", ha asegurado, añadiendo que: "Si no te sale bien, lo pasas fatal". Sin embargo, ha asegurado que se trata de un trabajo "muy sencillo, es jugar": "Cuando ya tienes fama de que lo vas a hacer bien, es más fácil porque lo dan por hecho y te dejan tranquila". Además, ha desvelado su truco en los rodajes: obedece sobre todo en los primeros días las órdenes del director "para que se confíen".

Además, ha dado algunos consejos. Por ejemplo, ha asegurado que "hay que esperar con paciencia", en referencia a las grabaciones. "Y guardar energía" para rodar porque "la cámara es muy puñetera".

Una de las curiosidades personales de Carmen Maura es que tiene una colección de noventa Barbies, aunque ha confesado que ya no juega con ellas porque no tiene con quién. ¿Y tiene alguna favorita?

La actriz también ha reconocido que su relación especial con los animales y, lo que ha inquietado, ha confesado que cree en los fantasmas de los perros. Ha contado que tuvo una perrita, que ya murió: "Y a veces la he visto por ahí". "Ya menos, pero sobre todo al principio notaba su presencia", ha confesado. Además, se ha puesto transcendental para comentar que cree en el más allá.