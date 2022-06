Camilo cuenta su experiencia como padre en 'El Hormiguero 3.0': "Tiene los mismos pies que yo"

Esta noche, Camilo, uno de los artistas más importantes del momento, nos ha visitado para presentar su nuevo trabajo en 'El Hormiguero 3.0'. El cantante, acaba de ser padre y cuenta a quién se parece su pequeña: "Es igual a Eva pero los pies son clavados a los míos", explica.

Camilo ha descubierto la manera en que su bebé junta y separa los dedos y como es normal está muy emocionado. Y Pablo Motos no ha dudado en preguntarle por las cacas... ¿Es un experto ya en cacas?: "Sé limpiarlas, pero aún no soy un experto en ello", señala entre risas. Camilo está disfrutando de está etapa: "Cambiarle el pañal a mi bebé es mi momento, hablo con ella.. no sé qué pensará mientras tanto la verdad", cuenta provocando las risas del público.

