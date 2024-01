Arón Piper responde a su fama de fiestero: "Mi problema es que no me escondo como muchos otros famosos"

El Hormiguero ha extendido de nuevo su alfombra roja: Pablo Motos ha recibido a Arón Piper y José Manuel Poga tras la entrevista a Sofía Vergara y la visita de Nathalie Poza y Javier Gutiérrez. La pareja de actores ha presentado su nueva película, llamada El Correo.

Además de hablar sobre este nuevo trabajo, el presentador ha indagado en algunas de sus anécdotas personales. Una de las más llamativas, con la que ha comenzado la entrevista, ha sido descubrir el verdadero apellido de Poga. "Los colegas del barrio se metían conmigo", ha asegurado... porque no pronunciaba bien la R.

En el caso de Arón, le ha preguntado por su fama de fiestero. "Mi problema es que no me escondo como muchos otros famosos", ha respondido el actor.

"No me voy a reservados", ha añadido, comentando que como está con toda la gente "salen vídeos, salen cosas". "Y parece que yo estoy todo el rato de fiesta, que he estado durante muchos años todo el rato de fiesta", ha reconocido. Sin embargo, ha asegurado que ahora sólo sale un día a la semana "si eso". Quizá por eso, el actor ha afirmado: "Las fiestas que más me gustan ahora mismo es una buena casa en un ambiente rural a poder ser, y estar ahí con amigos y a mi rollo, lo otro es una excusa para beber".

Pablo le ha preguntado por un cumpleaños que celebró en Italia. "Fuimos víctimas de una estafa", ha revelado Arón. Salió a un sitio que le habían recomendado evitar. Encontraron botellas, chicas... Le insistieron tantas veces en sacarle bebidas por su cumpleaños que a la séptima aceptó. "Sacan ocho, nueve, diez botellas de Don Perignon, me las meten en la boca... Cuando nos vamos a ir, traen la cuenta y eran 18.000 euros", ha contado. ¡Descubre en el vídeo el final de la anécdota!