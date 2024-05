La anécdota de Fernando Tejero con Lola Dueñas en un taxi: "Ya íbamos un poco perjudicados"

El buen ambiente, las risas y las confesiones han sido los ingredientes de la nueva visita que Fernando Tejero ha hecho a El Hormiguero. El actor ha hablado de su nueva película, titulada Historias, y también de su nuevo proyecto con Alejandro Amenábar. También ha revelado su mayor miedo: "Si me llega una carta de Hacienda, me tiemblan las piernas", ha afirmado.

Además, durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por un par de divertidas anécdotas que el invitado ha vivido en taxis. La primera experiencia la vivió con Lola Dueñas, como el presentador ha desvelado en un lapsus. "No iba a nombrarla porque no le he pedido permiso", ha dicho Fernando entre risas.

El actor ha contado lo que les ocurrió en una noche de fiesta por La Latina. "Ya íbamos un poco perjudicados", ha reconocido. Se subieron a un taxi cuyo olor ha tratado de describir: "Era como un panteón familiar, una peste horrorosa, olía a seres muertos". Ese hedor les terminó afectando, porque Lola empezó a marearse, a sentir nauseas... y los dos terminaron vomitando.

Lo curiosa fue la reacción del taxista: "Bajaros, todos los actores sois iguales de viciosos". ¡Ni quiso que le pagaran!

A Fernando Tejero le ocurrió otra curiosa anécdota en otro taxi, esta vez llevando a su perro al veterinario. ¡Descubre las dos anécdotas en el vídeo!