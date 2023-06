Los 10 titulares más destacados de Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero'

El primer encuentro de Alberto Núñez Feijóo con 'El Hormiguero' ha tenido un gran impacto a todos los niveles. El candidato a la Presidencia del Gobierno, y número uno del Partido Popular, acudió al programa como parte de su precampaña para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Desde un primer momento, Pablo Motos quiso entrar de lleno en temas de política. Desde el proceso que le ha llevado hasta su privilegiado puesto, hasta otros como la Ley Trans o el adelanto electoral al que se han tenido que adaptar todos los españoles.

Alberto Núñez Feijóo respondió sin rodeos a todas las cuestiones dadas por el presentador, lo que provocó una serie de titulares destacados. Repasamos la entrevista de uno de los candidatos más fuertes a ser presidente del Gobierno:

1. "Puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural"

El proceso de cada político para llegar hasta donde está suele ser diferente. Pero el caso del líder del PP, todavía más. Él mismo destacó que nació hace 61 años en un pueblo de unos 300 habitantes de Galicia: "Si los españoles quieren, puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural". Un dato curioso que le puede hacer se diferente a lo demás.

Además, defendió su mandato en el PP autonómico de Galicia de manera muy plausible: "Yo he intentado unir a los gallegos durante estos casi 14 años, ahora intento unir al partido y creo que lo hemos conseguido, y ahora, si los españoles quieren, voy a intentar unir a la sociedad española".

2. "Los españoles no se merecían esta fecha de elecciones"

Sin duda, este es uno de los temas que más repercusión y revuelo ha levantado desde que se conoció la fecha del adelanto de las elecciones generales 2023. Feijóo se ha manifestado totalmente en contra de que se lleven a cabo el 23 de julio: "¿Cómo le vamos a decir que interrumpan, a entre diez y doce millones de españoles que están fuera de su casa, sus vacaciones y vengan a votar?".

Aunque esto no ha sido lo único que quiso recalcar de su malestar con la situación, por la poca participación que puede llegar a haber: ""Creo que los españoles no se merecían esta fecha".

3. "Sánchez dijo que el 'Sanchismo' es maldad, mentira y manipulación y yo estoy de acuerdo"

La definición de 'Sanchismo' por parte del propio Pedro Sánchez el día anterior en 'El Hormiguero', provocó que Alberto Núñez Feijóo hiciese una cosa sin precedentes: darle la razón. El número uno del PP utilizó las irónicas palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno para afirmar que está de acuerdo con él: "Maldad, mentira y manipulación y yo estoy de acuerdo".

4. "Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta del Gobierno... y sé quién es"

Los posibles pactos con Vox, tanto nacional, como autonómicamente, están siendo un tema muy candente hoy en día, ya que puede pasarles factura el próximo 23 de julio. Por ello, Pablo Motos no desaprovechó la oportunidad de preguntar si Santiago Abascal pudiese, en algún momento, llegar a ser su vicepresidente.

Sin embargo, negó dicho hecho y dio una pequeña exclusiva de lo que puede deparar el futuro del Gobierno: "Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta... y sé quién es. Y el ministro de Economía... también sé quién es". Aunque no reveló más detalles.

5. "Con 14 ministerios, España iría mejor"

Otro de los bombazos que soltó el candidato del PP fue que pretende reducir el número de ministerios. Actualmente hay 22, pero el invitado se mostró convencido de que con 14, "España iría mejor".

"Universidades y educación deberían hacer un interés por estar juntos, Igualdad puede estar con otro ministerio, que la Seguridad Social puede estar con Trabajo...", aseguró. Sin duda, su experiencia en Galicia puede servirle de mucho en estos casos.

6. "Discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos con Vox

Los pactos en diferentes Comunidades Autónomas están a la orden del día en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo se mostró optimista con ello: "Estoy contento con los pactos que estamos haciendo". No solo se ha referido a los que ha llevado a cabo su partido en la Comunidad Valenciana, sino también al de Canarias junto con Coalición Canaria y al de Cantabria con la abstención del Partido Nacionalista Cántabro. Además de las mayorías absolutas en Madrid y en La Rioja.

El líder de los populares aseguró que no está de acuerdo con Vox en cuestiones como sus convicciones antiabortistas y antivacunas, entre otras: "Discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos con Vox"

7. "Si los españoles me votan lo suficiente, garantizo que el Gobierno será del PP en exclusiva"

De nuevo, a raíz del debate sobre una posible coalición con Vox y sus discrepancias con ellos, Feijóo le ha mandado un mensaje a la población española de cara a las elecciones del 23 de julio: "Si quiere la gente que haya un cambio en España, la garantía es votar al Partido Popular y, si me votan lo suficiente, yo garantizo que el Gobierno será del PP en exclusiva".

8. "Vamos a modificar la Ley Trans porque no respeta el sexo biológico y lo vulgariza"

Inevitablemente, al ser el Día Internacional del Orgullo LGBT este miércoles, el presentador no dudó en preguntarle sobre su posición. Lejos de esquivar el tema, el candidato a la Presidencia del Gobierno respondió sin tapujos. Aunque antes que nada, quiso recalcar que a él le gustan más "los derechos que las banderas".

El líder del Partido Popular considera "sagrados" los derechos del colectivo LGTBI. Sin embargo, no está de acuerdo con la legislación vigente y por eso, quiere modificar la Ley Trans: "No respeta el sexo biológico y lo vulgariza".

9. "Las menores no deben tener la total potestad de poder abortar"

Un tema polémico en la actualidad es la legalidad, o no, del aborto. En cuanto a ello, y después de escuchar un ejemplo de Pablo Motos, el político gallego aseguró: "Cuando una menor de 16 años no está preparada para tener un hijo, probablemente, los padres la acompañen en una decisión que supongo respetarán". Aun así, siguió dejando clara su postura en cuanto a la libertad total de las menores: "No deberían tener la total potestad para abortar, debería de haber un consentimiento de los padres".

10. "Le pedí a Julio Iglesias que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y lo sabes!"

Trancas y Barrancas pusieron a prueba al Alberto Núñez Feijóo con un test especial y divertido. Para empezar, quisieron saber si el número uno del Partido Popular se ha reído alguna vez con las frases de Rajoy. "Yo creo que Rajoy es una de las personas más importantes que he conocido", aseguró el político.

Ante la posibilidad de que su hijo tuviese una pareja y fuese votante de Podemos, Feijóo fue contundente: "¿Quién te dice a ti que mi hijo no sea de Podemos?". Aunque el tema más sorprendente fue la amistad entre él y Julio Iglesias y su petición más extravagante: "Le pedí que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y solo sabes!".