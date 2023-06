Feijóo, sobre la Ley Trans: "Vamos a modificarla porque no respeta el sexo biológico y lo vulgariza"

Alberto Núñez Feijóo ha visitado 'El Hormiguero' el Día Internacional del Orgullo LGBT e, inevitablemente, el presentador del programa le ha preguntado sobre su posición con respecto al colectivo. "Vamos a seguir respondiendo, sin ninguna duda, a todos los derechos de estos colectivos", ha asegurado el político gallego. También ha querido recalcar que, a él, le gustan más "los derechos que las banderas".

El líder del Partido Popular considera "sagrados", los derechos del colectivo LGTBI. Eso sí, no está de acuerdo con la legislación vigente y por eso, quiere modificar la Ley Trans. "No respecta el sexo biológico y lo vulgariza", se justifica el político gallego. Para él, la ley actual no respeta que una persona que se está formando, pueda adoptar, unilateralmente, la decisión de cambiar de sexo, que es una cirugía irreversible.

Feijóo ve importante que se realice un examen médico, un seguimiento, un mínimo periodo de reflexión y que, mientras sean menores de edad, tengan el consentimiento de los padres. Este es un tema bastante polémico con el que no comparte la misma opinión que el líder de la oposición, Pedro Sánchez.

Sobre la Ley del Aborto

Pablo Motos también ha querido preguntarle al político gallego sobre la Ley del Aborto. Para Feijóó, cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan, predomina el criterio de la menor, sin embargo "cuando a una menor quiere interrumpir su embarazo y sus padres no le dejan, se plantea un conflicto que tiene que decidir un juzgado de familia en 48 horas".

El presentador le deja caer al líder del Partido Popular que, quizás, una chica de 16 años no está preparada para ser madre, pero Feijóo tiene clara su postura: "Cuando no está preparada para tener un hijo, probablemente, los padres la acompañen en una decisión que supongo respetarán".