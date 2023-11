El aplaudido mensaje político de Cristina Pardo: "No es con Pedro Sánchez o con Abascal"

Pablo Motos ha tenido el placer de contar con la especial visita de Belén Rueda. Después de una entrevista donde hemos podido conocer el lado más personal de la actriz, ha llegado el turno de la tertulia de actualidad.

Esta vez, el tema que ha opacado el debate ha sido, como no, el reciente acuerdo al que Pedro Sánchez ha llegado con Junts per Catalunya para ser investido como Presidente del Gobierno. La crispación es máxima y los colaboradores han demostrado su desencanto con lo que se ha firmado, pero Cristina Pardo ha querido aprovechar su momento para calmar la situación.

La periodista ha tachado de "dicotomía tramposa" lo que se dice ahora de que "si no apoyas lo que ha hecho Pedro Sánchez eres de ultraderecha". "Este acuerdo otra cosa no, pero de izquierdas tampoco", ha expuesto antes de concluir diciendo que "no es con Sánchez o con Abascal, la vida tiene muchos matices". ¡Así ha sido este momento!