Un impresionante Jorge Blanco emociona con una danza aérea en la gran final

El paso del entrenador personal por el programa ha estado repleto de altibajos, desde increíbles pruebas como la Apnea al dolor de la lesión con las gomas elásticas. El sufrimiento ha acompañado a Jorge Blanco gala a gala y en la final no podía ser menos, ha puesto toda la carne en el asador para ayudar a su compañera Ana Guerra.

Durante los ensayos, el entrenador personal ha sufrido mareos y dolor en las muñecas mientras preparaba el espectacular número de acrobacias. Jorge Blanco acabó vomitando durante los entrenamientos y le ha costado aprender la coreografía de piernas y brazos.

La peligrosidad del número ha aumentado desde que lo hizo Juan Betancourt, en este caso utilizan una bañera con el riesgo de poder resbalar y caerse. ¡Impresionante el número de danza aérea de Jorge Blanco en la gran final de ‘El Desafío’!