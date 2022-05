Las bonitas palabras de Norma Duval para sus compañeros de ‘El Desafío’: “Me han conquistado el corazón”

Norma Duval se muestra encantada de su participación en ‘El Desafío’. “Para mí ha sido una experiencia única, nunca había hecho algo así” confiesa la veterana del programa.

La vedette asegura que el programa no tiene nada que ver con su carrera y por eso ha querido experimentar hacer algo diferente. “La prueba de los ojos vendados fue muy complicada para mí, pero nunca me he negado a hacer ningún reto”.

Norma Duval ha tenido unas bonitas palabras para cada uno de sus compañeros, desde ‘la fierecilla’ de Lorena Castell hasta Omar Montes, del que la vedette afirma que le ha conquistado el corazón.