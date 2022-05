María José Campanario regresa en la Gran Final de ‘El Desafío’: “Tengo que apoyar a Jesús siempre”

María José Campanario ha llegado a la Gran Final de ‘El Desafío’ confesando que hasta esa misma mañana no ha sabido si tenía que sustituir en su prueba a Jesulín de Ubrique o no. “Me he tenido que dejar la piel y entrenar duro, porque tengo que apoyarlo siempre” confesaba la mujer del diestro.

María José Campanario ya demostró que es toda una guerra en ‘El Desafío’ con su prueba bajo el agua como invitada y junto a ella vivimos uno de los momentos más románticos protagonizados por Jesulín de Ubrique.

Esta vez ha regresado y finalmente no tendrá que hacer la prueba de su marido, “me alegro mucho de que sea él quién haga la prueba en la final” aseguraba una entusiasmada María José Campanario.

No te pierdas la Gran Final de ‘El Desafío’ esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.