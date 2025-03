“Siempre me movéis las pruebas y me las ponéis más complicadas”: Lola Lolita se frustra en su prueba de conducción

Lola Lolita se ha enfrentado a un reto de conducción en El Desafío, pero no ha salido como esperaba. En cuanto se subió al coche, no pudo evitar quedarse bloqueada al ver que había puesto los intermitentes sin querer: “¿Cómo se quita el intermitente?”, gritó nerviosa, tocando todos los botones.

En medio de la tensión, El Cordobés quiso buscarle un poco las cosquillas a su compañera diciendo: “Lo redondo es el volante”. Y menos mal que Lola no llegó a escuchar el comentario, porque seguro que se hubiera puesto aún más nerviosa.

Finalmente, después de varios intentos, consiguió arrancar el coche y subirlo a la plataforma. El mayor reto llegó cuando Lola vio que el otro coche no estaba en la misma posición que en los ensayos: “El coche en los ensayos no estaba tan para adelante”, comentó frustrada, aumentando su tensión en la prueba.

Los nervios empezaron a apoderarse de ella: “Siempre que estamos en directo empiezo a sudar, me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas”, decía en estado de shock.

La concursante, a la que le ha podido la tensión y los nervios de quizás no poder remontar en el ranking ha terminado diciendo: “Siempre me movéis las pruebas y me las ponéis más complicadas”.

¿Conseguirá Lola dominar sus nervios y superar este complicado reto de conducción? ¡No te pierdas su gran prueba en El Desafío!