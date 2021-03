Así ha quedado el ranking general de la Apnea tras la final de 'El Desafío'

1. Jorge Sanz

Nadie se esperaba el increíble tiempo de Jorge Sanz en el desafío de la Apnea.

Con mucha seguridad y calma, el actor se metió en la piscina donde permaneció aguantando su respiración 4 minutos y 37 segundos.

Pilar Rubio, invitada en el programa y conocedora de la dificultad de la Apnea, estalló en aplausos tras el espectacular tiempo logrado por Jorge Sanz.

2. Gemma Mengual

La nadadora es una sirena y el agua ha sido su medio, pero nunca ha estado quieta debajo del agua como en la prueba de la Apnea. La deportista confesó que es una sensación totalmente nueva para ella.

Gemma Mengual se enfrentó a la Apnea con una concentración máxima y a punto está de superar el increíble tiempo de Jorge Sanz en la prueba con 4:24 minutos.

3. Pablo Puyol

El concursante de 'El Desafío' no tenía ninguna experiencia previa en Apnea, pero su entrenador aseguró que se siente cómodo en el agua.

Pablo Puyol se propuso contar los latidos del corazón debajo del agua llegando a las 4:02 minutos. ¡Descubre cómo hizo esta increíble prueba!

4. Jorge Brazález

Jorge Brazález aseguraba que la Apnea no es su reto; el concursante se mostraba inseguro y asustado durante los entrenamientos en la prueba estrella de ‘El Desafío’. En el momento de la verdad, Jorge Brazález puso a todos los presentes con el corazón en un puño.

El concursante sufrió bajo el agua durante varios segundos en los que las contracciones de su cuerpo eran evidentes. Momentos de angustia que finalizaron con el entrenador haciendo salir al concursante del agua a los 3:08 minutos.

5. Kira Miró

Kira Miró pasó los dos minutos y medio en la prueba de la ‘Apnea’ creando una gran tensión en los últimos segundos.

El propio entrenador, Juandi, le pedía salir del agua, pero ella quería aguantar unos segundos más.

6. Ana Peleteiro

Ana Peleteiro se enfrentó al complicado reto de la Apnea en ‘El Desafío’. La atleta aseguraba en los entrenamientos que ella es más de tierra que de agua.

Ana sufrió mucho bajo el agua para llegar a pasar los dos minutos en la Apnea y quiso agradecer todo el trabajo que ha hecho con ella su entrenador, Juandi.

8. Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada permaneció 58 segundos bajo el agua en la prueba de la Apnea de ‘El Desafío’.

La diseñadora no llegó a superar el minuto en la prueba estrella del programa. Con un look de su marca y la piscina colorida, Ágatha Ruiz de la Prada fue la protagonista de la Apnea más corta del programa, a pesar de los ánimos de sus compañeros, que no dejaron de animarla durante toda la prueba.