“Yo odiaría a un tío que hace todo bien”: Santiago Segura pide eliminar a uno de los concursantes de El Desafío

El líder indiscutible en El Desafío, ese está siendo Gotzon. El concursante arrancó la edición con la puntuación máxima, un pleno de dieces del jurado, y cada gala ha ido sumando más puntos que lo han establecido, por ahora, como el primero en la clasificación general.

Da igual si es un reto aéreo que le exija físicamente o un número más cómico y relajado, Gotzon estudia cada detalle a la perfección, lo que hace que su trabajo se traduzca en buenas notas por parte del jurado.

En la última gala, el concursante ha tenido que aprender a tocar el clarinete para regalarnos una actuación que ha vuelto a sorprender al jurado. En especial, a Santiago Segura, quien ha querido señalar que esa simpatía, amabilidad y buen rollo que desprende Gotzon es un “mecanismo de defensa” ... ¡para que no le odien!

“Yo odiaría a un tío que hace todo bien”, ha señalado el actor, dirigiéndose al resto de concursantes para comentar que entiende que Gotzon caiga tan bien porque es majo. “Chicos, eliminadlo”, ha pedido en broma Santiago Segura.

Gotzon marcha primero en la clasificación, y por ahora parece que no tiene rival en esta edición. ¿Estamos ante el ganador de El Desafío? El concursante ha querido revelar sobre el escenario lo difícil que ha sido para él este reto y, para demostrar que no hay nada de playback, ha vuelto a tocar el clarinete para asombrarnos aún más. ¡Dale al play y no te pierdas nada!