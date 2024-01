Mar Flores, sobre la valoración del jurado: “Primer programa y bofetón en la cara”

Mar Flores comenzó muy nerviosa en su primer reto en El Desafío. La concursante realizó un fantástico número de acrobacias aéreas del que se sintió tremendamente orgullosa.

Una espectacular puesta en escena que no convenció del todo al jurado de El Desafío. “Primer programa y bofetón en la cara”, ha confesado Mar Flores tras recibir las puntuaciones de Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val.

“Ensayé muchas horas y me lesioné”, ha revelado la concursante sobre el esfuerzo que realizó durante toda la semana para enfrentarse al desafío. “Para mí este primer programa me ha hecho ver que no sólo vale el esfuerzo sino como ellos te quieran puntuar”, ha afirmado Mar Flores sobre las valoraciones recibidas.