Las lágrimas de Pilar Rubio al reto fallido de Roberto Brasero en el último segundo: “Muchas veces me he visto en tu situación”

Roberto Brasero nos ha regalado uno de los momentos más especiales en la quinta gala de El Desafío.

El presentador ha sido muy exigente consigo mismo durante los ensayos y, por supuesto, en la prueba final. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y dedicación, no logró superar el reto, algo que le afectó profundamente: "Cuando lo he hecho en los entrenamientos, la sensación de colocar la bombilla es... Me hubiera gustado hacerlo aquí", confesó con emoción.

Juan del Val ha expresado su tristeza y empatía, destacando cómo Roberto ha hecho partícipes a todos de su desafío gracias a su entrega: "En el momento en que se te ha caído la silla, se nos ha caído a todos".

Pilar Rubio no ha podido evitar emocionarse elogiando la actitud del concursante: “Es muy duro caerse y seguir con la actitud que tienes; para mí, es como si lo hubieras conseguido”.

Por su parte, Santiago Segura, visiblemente conmovido, le dedicó unas sentidas palabras: "Roberto, hoy era tu día. Era el día de los tres dieces, el día de ganar".

Un final sin victoria, pero cargado de emoción y reconocimiento. ¡Revive este gran momento y emociónate con nosotros!