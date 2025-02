Genoveva admite que todavía no está al cien por cien en El Desafío: "Volveré a dar guerra"

Genoveva Casanova se enfrenta al caleidoscopio dance este viernesen El Desafío, una prueba consistente en hacer una coreografía con figuras y en la que tendrá que poner toda su emoción.

Aunque la prueba la tiene con el corazón en un puño: "Me preocupa porque es de memorizar", ha confesado, Genoveva no se detiene, está centrada en su recuperación y no piensa quedarse atrás: "Estoy yendo a rehabilitación, haciendo muchos ejercicios para tratar de reconstruir los tejidos musculares que se rompieron…, y ahí voy, muchísimo mejor", ha explicado.

Aunque todavía siente algunas molestias, lo tiene claro: "Creo que en una semana o dos volveré a dar guerra".

Mientras tanto, Lola Lolita tiene entre manos la temida prueba de la escafandra imposible, un reto que, como su nombre indica, no parece nada fácil: "Va a ser imposible", ha dicho entre risas.

La prueba consiste en aguantar la respiración dentro de una urna mientras abre un candado, algo que no le hace mucha gracia: "Me voy a estar agobiando porque sé que no puedo respirar… y cuando me pongo nerviosa, hiperventilo", ha explicado.

A pesar de sus miedos, promete ensayar mucho y darlo todo. ¡Veremos si lo consiguen!