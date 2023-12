Mario Vaquerizo, preparado para la nueva temporada de El Desafío: "No soy miedoso"

¡Arranquen los motores! La cuarta temporada de El Desafío está muy cerca y nos hemos parado a hablar con uno de los ocho concursantes, Mario Vaquerizo, para preguntarle cómo se está preparando el concurso más desafiante de la televisión.

Lo que ha impulsado al cantante a concursar en la nueva edición de El Desafío es su propia personalidad, el no querer anclarse en la comodidad: “Venir a un programa como El Desafío implicaba desafiarme a mí mismo y hacer cosas que no haría en mi día a día o nunca pensaría que podía hacer”, ha señalado.

A pesar de haber estado ya en el programa como invitado, el madrileño afirma que es muy distinto a ser concursante: “El concurso siempre implica una responsabilidad y hace que aflore tu sentido de la competitividad”, además dice que ellos van a entretener y disfrutar pero que da rabia si, por nervios o por una mala noche, no se refleja todo el trabajo de la semana.

Mario Vaquerizo ya conocía a varios compañeros del programa. A Pilar Rubio la conocía de El Hormiguero, donde coincidieron como colaboradores y a Chenoa la conoce desde que eran pequeños. A Santiago Seguro le conoce mucho: “Es amiguete y he tenido la suerte de ser dirigido por él en una de sus películas”, comenta.

Respecto al resto de compañeros, el cantante explica que les está conociendo ahora. “El Desafío es un poquito secta”: comenta. Explica que se pasan mucho tiempo detrás cuchicheando, creando un clima de camaradería que le gusta mucho y dice: “Existe competición, pero también nos alegramos cuando el resto de compañeros lo hace bien”.

Vaquerizo cree que puede aportar al programa lo mismo a que a los demás concursos: ser él mismo y ser transparente, con sus virtudes y defectos.

En cuanto a la pregunta de si le da miedo alguna prueba, el madrileño afirma: “No, yo es que me he dado cuenta de que no soy miedoso”. ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo!