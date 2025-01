El primer día de El capitán en América en fotos: el comienzo de una gran aventura

El primer episodio de El capitán en América nos ha regalado momentos únicos y situaciones cargadas de humor, emociones y conflictos familiares. Joaquín Sánchez, acompañado por su mujer Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela, ha demostrado que su carisma no tiene fronteras. Desde los piques iniciales hasta las carcajadas en Beverly Hills, este capítulo inaugural dejó claro que este viaje será inolvidable.

La aventura no comenzó precisamente con buen pie. Antes de embarcar rumbo a Los Ángeles, Joaquín generó el primer roce familiar al expresar su deseo de visitar una peña bética en Estados Unidos. Aunque prometió no centrar el viaje en el fútbol, no pudo resistirse: “Me hacía mucha ilusión”. Pese a las reticencias iniciales, Susana terminó cediendo, aunque no sin recordarle su promesa.

Ya en suelo californiano, las tensiones se disiparon y dieron paso a la diversión. En Santa Mónica, un joven ciclista se declaró a Salma, la hija pequeña de la familia. Entre risas y comentarios protectores de Joaquín y Susana, el chico intentó conseguir su número sin éxito. “En la vida hay que ir más despacito”, le aconsejó el exfutbolista, mientras recordaba lo difícil que fue para él aceptar que su hija mayor, Daniela, tuviese novio.

La familia continuó su recorrido en Venice Beach, donde Joaquín se atrevió a participar en un partido de baloncesto tras ser reconocido por una jugadora local. Aunque comenzó fuera de ritmo, logró adaptarse y encestar de manera espectacular, ganándose un simbólico “fichaje” para la liga callejera de la zona. Sus hijas y Susana, entre incrédulas y divertidas, no podían dejar de animarle.

En un momento más íntimo, Joaquín se abrió sobre su nueva vida lejos de los terrenos de juego. Sentado en la playa con su familia, confesó que echa de menos el fútbol, aunque intenta disfrutar de su tiempo libre con nuevas aficiones. Susana no dudó en recordarle a sus hijas: “Tu padre siempre ha sido y será el número uno”.

El humor de Joaquín alcanzó su punto álgido durante el paseo por Beverly Hills, donde logró llegar hasta la casa de Jennifer López, su amor platónico. Entre gritos y bromas, el gaditano incluso amagó con llamar al timbre, dejando a su familia entre la vergüenza y la risa.

Finalmente, Joaquín cumplió su deseo de visitar una peña bética en la ciudad. Emocionado, agradeció el cariño de los aficionados y recibió una camiseta que lo nombraba presidente honorífico. Ante la mirada orgullosa de su familia, concluyó: “El sentimiento bético va por dentro”.

Este primer episodio de El Capitán en América ha dejado claro que el humor, las emociones y el espíritu familiar serán los grandes protagonistas de esta travesía. ¡Y esto solo acaba de empezar!